نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مواجهات ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد بحث واهتمام العديد من الجمهور في كل مكان، خلال الساعات الأخيرة عن مواعيد مواجهات ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة لهذه المباريات.

وفي سياق ذلك، وحرصًا منا نحن فريق عمل موقع دوت الخليج الرياضي، فقد قمنا بكتابة كل ما يتعلق بمباريات ربع نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024 والتي يهتم بها الجمهور.

وتلعب مباريات ربع نهائي على مدار يومين متتاليين، حيث تبدأ المواجهات مساء يوم الجمعة والموافق الخامس من شهر يوليو الجاري وتحدد أن تكون المواجهة الأولى في السابعة مساءً والأخرى في العاشرة بتوقيت مكة المكرمة في اليومين.

مباريات ربع نهائي أمم أوروبا "يورو 2024”

إسبانيا - ألمانيا مساء الجمعة 5 يوليو 2024 في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب شتوتجارت أرينا.

البرتغال - فرنسا مساء الجمعة 5 يوليو 2024، عند تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب فولكس بارك.

إنجلترا - سويسرا مساء السبت 6 يوليو 2024 عند تمام الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة على مركور شبيل آرينا

هولندا - تركيا مساء السبت 6 يوليو 2024 عند تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة على الملعب الأولمبي ببرلين.

القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي أمم أوروبا

الجدير بالذكر أن مباريات أمم أوروبا في ربع النهائي ستنقل عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، كونها الناقل الرسمي والوحيد لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.