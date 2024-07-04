نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا يورو 2024 قبل مواجهات ربع النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، حيث تشهد البطولة مباريات نارية بين كبار القارة، حيث يريد كل منتخب التتويج بلقب اليورو في نسخته السابعة عشر.

وقد توج منتخب إيطاليا بلقب اليورو في النسخة الماضية بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب منتخب إنجلترا، عن طريق ركلات الترجيح على ملعب ويمبلي.

وتنطلق منافسات دور ربع النهائي من بطولة اليورو، يوم الجمعة المقبل 5 يوليو.

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024

- جمال موسيالا "3 أهداف"

- كودي جاكبو "3 أهداف"

- إيفانز سكرانز "3 أهداف"

- جيورج ميكوتادزي "3 أهداف"