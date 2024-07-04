نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد بحث واهتمام العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن موعد مباراة البرتغال ضد فرنسا في منافسات بطولة أمم أوروبا لهذه النسخة 2024.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، خلال التقرير التالي، موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة.

ووصل منتخب البرتغال لهذا الدور بعد الفوز على منتخب سلوفينيا في الدور الماضي بركلات الترجيح، ونجاح منتخب فرنسا في إقصاء بلجيكا بالفوز عليه بهدف دون رد.

موعد مباراة البرتغال وفرنسا في ربع نهائي أمم أوروبا

ومن المقرر أن تقام مباراة البرتغال ضد فرنسا في دور ربع نهائي أمم أوروبا مساء الجمعة والموافق الخامس من يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة بين البرتغال وفرنسا عند تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، على ملعب مركور شبيل أرينا.

تاريخ مواجهات منتخب البرتغال مع فرنسا

وتقابل الفريقان من قبل في 28 مناسبة، حقق الديوك الفوز في 19 مباراة، فيما فاز منتخب البرتغال في 6 مباريات، وحسم التعادل 3 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وفرنسا في أمم أوروبا

وتم تحديد شبكة قنوات بي إن سبورت لنقل مباريات أمم أوروبا وستنقل مباراة البرتغال وفرنسا عبر شاشتها.