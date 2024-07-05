موعد مباراة فرنسا والبرتغال في ربع نهائي كأس أوروبا يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، خلال الساعات القليلة الماضية، عن موعد مباراة فرنسا ضد البرتغال في منافسات بطولة أمم أوروبا لهذه النسخة 2024.

وحرصًا منا نحن فريق عمل موقع دوت الخليج الرياضي، فقد قمنا بوضع المعلومات التي تتعلق بموعد مباراة فرنسا والبرتغال في دور ربع نهائي بطولة أمم أوروبا.

موعد مباراة فرنسا والبرتغال في أمم أوروبا

وتلعب مباراة فرنسا ضد البرتغال مساء الجمعة اليوم الجمعة والموافق الخامس من شهر يوليو الجاري ضمن لقاءات دور ربع نهائي بطولة يورو 2024.

موعد مباراة فرنسا والبرتغال في يورو 2024

ويستقبل ملعب فولكسبارك في هامبورغ، المباراة المنتظرة بين منتخب فرنسا والبرتغال في اليورو عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستنقل مباراة فرنسا والبرتغال في أمم أوروبا عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، وخصصت قناة beIN Sports HD 1 Max لنقل المباراة.

تاريخ مواجهات فرنسا والبرتغال في كوبا أمريكا

والتقى المنتخبان 20 مرة فازت فرنسا في 13 والبرتغال في 4، في حين انتهت 3 مباريات بالتعادل.