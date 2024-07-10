الأرجنتين تعبر كندا إلى نهائي كوبا أمريكا
تأهل منتخب الارجنتين إلى نهائي بطولة كوبا امريكا المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على نظيره الكندي بهدفين دون رد، فجر اليوم في المباراة التي جمعتهما في الدور نصف النهائي.
سجل هدفي الأرجنتين كل من جوليان ألفاريز في الدقيقة 23، وليونيل ميسي في الدقيقة 51.
وكرر منتخب الارجنتين فوزه على نظيره الكندي للمرة الثانية في هذه البطولة بعد أن كان فاز عليه في افتتاح البطولة ودور المجموعات بذات النتيجة.
وسيواجه المنتخب الأرجنتيني، في النهائي الاثنين المقبل، الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني والتي ستجمع كولومبيا أمام أوروغواي صباح غدٍ الخميس، وفي المقابل سيلعب المنتخب الكندي مع الخاسر منهما على المركز الثالث الأحد المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرجنتين تعبر كندا إلى نهائي كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.