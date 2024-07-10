الأرجنتين تعبر كندا إلى نهائي كوبا أمريكا

الأرجنتين تعبر كندا إلى نهائي كوبا أمريكاتأهل منتخب الارجنتين إلى نهائي بطولة كوبا امريكا المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه على نظيره الكندي بهدفين دون رد، فجر اليوم في المباراة التي جمعتهما في الدور نصف النهائي.

سجل هدفي الأرجنتين كل من جوليان ألفاريز في الدقيقة 23، وليونيل ميسي في الدقيقة 51.

وكرر منتخب الارجنتين فوزه على نظيره الكندي للمرة الثانية في هذه البطولة بعد أن كان فاز عليه في افتتاح البطولة ودور المجموعات بذات النتيجة.

وسيواجه المنتخب الأرجنتيني، في النهائي الاثنين المقبل، الفائز من مواجهة نصف النهائي الثاني والتي ستجمع كولومبيا أمام أوروغواي صباح غدٍ الخميس، وفي المقابل سيلعب المنتخب الكندي مع الخاسر منهما على المركز الثالث الأحد المقبل.