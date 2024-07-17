نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز بـ "يورو 2024".. إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني عامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت المحكمة الرياضية الإدارية في إسبانيا إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيدرو روكا لمدة عامين وذلك بعد أيام فقط من فوز منتخب البلاد بكأس أوروبا "يورو 2024".

وأكدت متحدثة رسمية باسم المحكمة يوم الأربعاء صدور الحكم، ولكنها قالت إنه ليس ملزما بعد ويمكن الطعن عليه وهو ما ينوي روكا فعله.

وذكرت تقارير إعلامية أن المحكمة قضت بالعقوبة على روشا لقيامه بإقالة مسؤول بالاتحاد، كما تم تغريمه 33 ألف يورو بسبب مخالفات أخرى.

وكانت صلاحيات روكا في ذلك التوقيت لا تتضمن اتخاذ هذا الإجراء، حيث كان رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد، خلفا للويس روبياليس الذي استقال من منصبه.

واستقال روبياليس من منصبه في سبتمبر الماضي، في أعقاب قيامه بتقبيل جيني هيرموسو، لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات عقب تتويج منتخب السيدات بلقب كأس العالم.