عاجل| قناص الدوري الإيطالي على رادار الأهلي.. قاطرة بشرية

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت لجنة الكرة داخل النادي الأهلي اسم مهاجم جديد تمهيدًا للدخول في مفاوضات من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قناص الدوري الإيطالي على رادار الأهلي

ويبحث النادي الأهلي في الفترة الحالية عن التعاقد مع مهاجم مميز في الميركاتو الصيفي الجاري وذلك بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" أن البتسواني أغسطس كارجبو مهاجم نادي تشيزينا الإيطالى قد دخل قائمة المرشحين لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الصيف الحالي.

ويبلغ كارجيو من العمر 24 عاما ويرتبط بعقد مع ناديه حتى يونيو 2026 حيث يتبقى فقط في عقده موسم واحد ويبلغ من الطول 1.72 سم.

وخلال مسيرته مع في عالم الساحرة المستديرة قد لعب 185 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 35 آخرين وفي الموسم الماضي شارك في 33 لقاء أحرز 10 أهداف وصنع 11 اخرين.

وعلى سياق اخر يختتم النادي الأهلي استعدادته اليوم للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي الألومنيوم في إطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر على ملعب "القاهرة الدولي".

وستنطلق مواجهة الأهلي ضد الألومنيوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة غدًا الجمعة.