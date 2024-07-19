نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خطف اليونايتد لصفقة المدافع.. ريال مدريد يفكر في بطل اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير سعودية وإسبانية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع الإسباني إيمريك لابورت لاعب النصر السعودي الحالي ومانشستر سيتي السابق. ريال مدريد يفكر في ضم إيمريك لابورت وجاء اهتمام الملكي باللاعب بعد فشل التوقيع مع ليني يورو لصالح مانشستر يونايتد ورحيل ناتشو إلي الدوري السعودي. وأكدت المصادر ترحيب اللاعب بعودته للدوري الأسباني وفكرة اللعب بأكبر الأندية الاوروبية ومعقل البطولات، وعلي الجانب الآخر يري ريال مدريد أن خيار لابورت خيار جيد بسبب الخبرة التي يتمتع بها ومستواه الجيد في بطولة اليورو الأخيرة. ويمتلك لابورت عقدا مع النصر السعودي لعام 2026 وتبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو حسب مواقع الإنتقالات العالمية.