عاجل.. أنشيلوتي يحسم موقف ثنائي ريال مدريد بعد انضمام مبابي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، دور الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو في خط هجوم الفريق الملكي بعد انضمام الفرنسي كيليان مبابي.

أنشيلوتي يحدد شكل هجوم ريال مدريد بالموسم المقبل

أفادت صحيفة “آس” الإسبانية بأن فينيسيوس ورودريجو سيكونان على الأطراف؛ في حين سيتواجد مبابي في العمق، ولكن ستكون لديهم حرية في التحركات وتبادل المراكز.

وتوقعت الصحيفة الإسبانية أن يواصل أنشيلوتي رهانه على رودريجو في مركز الجناح الأيمن بتشكيل الفريق في الموسم المقبل.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا المركز ليس المفضل بالنسبة للبرازيلي رودريجو؛ الذي يفضل اللعب في الجهة اليسرى، ولكن في حال لم ينجح سيلعب كمهاجم وهمي.