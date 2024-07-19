نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستهدف خطف نجم لايبزيج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم منتخب إسبانيا في فترة الانتقالات الصيفية.



وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن مانشستر يونايد أعرب عن رغبته في التعاقد مع داني أولمو نجم لايبزيج الألماني في فترة الانتقالات الصيفية.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أولمو يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع النادي الألماني يبلغ قدره نحو 60 مليون يورو وهو قابل للتفعيل قبل يوم 20 يوليو الحالي.



وأشارت الصحيفة الاسبانية إلى أن أولمو البالغ من العمر 26 عامًا يمتلك عقدًا مع لايبزيج يمتد حتى صيف عام 2027 وارتبط بالإنضمام إلى كلا من بايرن ميونخ وبرشلونة ومانشستر سيتي.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أولمو كان قد شارك في 25 مباراة مع لايبزيج في جميع البطولات في الموسم الماضي، حيث سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.



ولفتت الصحيفة الإسبانية أن أولمو كان قد انضم إلى لايبزيج في يناير 2020 قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي مقابل 29 مليون يورو.



ونوهت الصحيفة الإسبانية أن داني أولمو كان قد كشف في تصريحات سابقة أنه يريد الفوز بالبطولات واللعب مع نادي يملك مشروعًا طموحًا.