مطارات دبي تواجه تحديات تشغيلية بسبب سوء الأحوال الجوية

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 11:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت مطارات دبي، اليوم الأربعاء، أنها تواجه تحديات تشغيلية بسبب سوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى تأخيرات وإلغاء بعض الرحلات ونقص في وسائل النقل المتاحة للوصول إلى المطار.

وتعمل مطارات دبي مع فرق الاستجابة للطوارئ وشركائها في الخدمة على مدار الساعة لإعادة الأمور إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن.

التأثيرات:

تأخيرات: تواجه العديد من الرحلات المغادرة والقادمة تأخيرات.

إلغاء: تم إلغاء بعض الرحلات.

نقص في وسائل النقل: هناك نقص في وسائل النقل المتاحة للوصول إلى المطار من وإليه بسبب إغلاقات الطرق.

نصائح المسافرين:

التحقق من حالة الرحلة: ينصح المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركة الطيران الخاصة بهم مباشرة قبل التوجه إلى المطار.

تخصيص وقت إضافي: ينصح المسافرين بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار بسبب التأخيرات ونقص وسائل النقل.

البقاء على اطلاع: يمكن للمسافرين البقاء على اطلاع على آخر التحديثات من خلال موقع مطارات دبي الإلكتروني https://www.dubaiairports.ae/ أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وتعتذر مطارات دبي عن أي إزعاج قد تسببه هذه التحديات التشغيلية، وتعمل جاهدة على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.