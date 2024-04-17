نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 17 أبريل 2024 04:52 مساءً - بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس السوري “بشار الأسد”، بمناسبة ذكرى عيد الجلاء.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس “بشار الأسد”.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي المهندس “حسين عرنوس”، رئيس مجلس وزراء الجمهورية العربية السورية.