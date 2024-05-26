نشكركم على متابعتكم خبر قمة ثلاثية تجمع كوريا الجنوبية واليابان والصين لأول مرة منذ عام 2019 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 مايو 2024 07:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

تستعد العاصمة الكورية الجنوبية، سيؤول، لاستضافة اجتماع قمة يجمع زعماء كوريا الجنوبية واليابان والصين، لاستئناف محادثاتهم الثلاثية لأول مرة منذ خمس سنوات، اليوم وغداً.

وبحسب وكالات، فإن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، سيعقد اجتماعات ثنائية متعاقبة مع رئيس مجلس الدولة الصيني “لي تشيانج” ورئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا” في المكتب الرئاسي في وقت لاحق من اليوم الأحد.

كما وسيعقد يون سوك يول جلسة محادثات ثلاثية مع الزعيمين يوم غد الإثنين.