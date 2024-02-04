نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جيش اللصوص".. جنود الاحتلال الإسرائيلي يسرقون مزرعة أغنام فلسطينية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في واقعة معلنة ضمن آلاف الوقائع الخفية عن عدسات الكاميرات، وتعكس طبيعة وعقيدة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قام جنود المحتل بسرقة أغنام وماشية يتملكها الفلسطينيين ويقومون بتربيتها من أجل الطعام والتجارة.

أذاعت فضائية الجزيرة فيديو لواقعة السرقة، ويظهر في الفيديو جنود الاحتلال كقطاع طرق ولصوص يستولون عنوة على مزرعة أغنام ملك أحد الفسلطينيين.

ردود الأفعال جاءت تاريخية وكاشفة، كان أبرزها من أحد المواطنين العرب قائلا: “لقد سرق جيش الاحتلال أرضا ووطن بأكمله من مواطنيه وأهله، فما الغريب أن يسرق بعض الأغنام”