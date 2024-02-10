العالم اليوم - خلال الاحتفال بهدفه الأول.. أكرم عفيف يقوم بـ"خدعة سحرية"

انتم الان تتابعون خبر خلال الاحتفال بهدفه الأول.. أكرم عفيف يقوم بـ"خدعة سحرية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 فبراير 2024 08:26 مساءً - قدم أكرم عفيف بعض العروض السحرية خلال مباراة نهائي كأس آسيا، وذلك بعد قيادته قطر إلى حصد اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على منتخب الأردن 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت عل ستاد لوسيل بالدوحة.

وسجل أكرم عفيف خلال المباراة 3 أهداف من ركلات جزاء ليتوج هدافا للبطولة برصيد 8 أهداف.

وعقب تسديد عفيف للركلة الأولى بعد عرقلته من قبل لاعب الأردن عبد الله نصيب في الشوط الأول، وبعد رؤية الكرة تصطدم بالشباك، قرر أن يحتفل بهذه اللحظة بخدعة سحرية عن قرب.

وركض عفيف نحو الكاميرا وأخرج بطاقة تحمل صورته من جوربه، ليقوم بهزها وكأنها خدعة بصرية سحرية ليظهر حرف "إس" باللغة الإنجليزية.

لكن إعادة العرض بالحركة البطيئة سرعان ما كشفت عن الخدعة، حيث أظهرت الصور أن البطاقة مطوية، والتي انقلبت لتغيير الصورة.