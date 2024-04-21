الاحتلال يعرقل إيصال الوقود لمشافي غزة
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين "أوتشا"، اليوم الأحد، أن القوافل الإنسانية لم تتمكن من إيصال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة بسبب العقبات الصهيونية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مكتب الأمم المتحدة قوله عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن ثلثي البعثات الإنسانية المنسقة في غزة، واجهت اليوم عقبات أو تأخير من قبل السلطات الصهيونية، وفي المتوسط، واجهت كل بعثة تأخيرا لمدة لا تقل عن خمس ساعات قبل السماح لها بالمضي قدما.
وأضاف المكتب أنه نتيجة لذلك، لم يتم تسليم الإمدادات الحيوية والمعدات والوقود للمولدات الاحتياطية في المستشفيات.
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