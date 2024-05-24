العالم اليوم - واشنطن تعد حزمة أسلحة جديدة لكييف.. ما قيمتها وماذا تتضمن؟

انتم الان تتابعون خبر واشنطن تعد حزمة أسلحة جديدة لكييف.. ما قيمتها وماذا تتضمن؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 مايو 2024 02:18 صباحاً - قال ثلاثة مسؤولين أميركيين لرويترز يوم الخميس إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 275 مليون دولار لأوكرانيا تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ميلي وذخائر جوية دقيقة ومركبات برية.

ومن المتوقع استخدام سلطة السحب الرئاسية من أجل مساعدات الأسلحة التي يمكن الإعلان رسميا عنها اليوم الجمعة.

وسلطة السحب الرئاسية هي سلطة تسمح للرئيس بإرسال المواد والخدمات من المخزونات الأميركية دون موافقة محددة من الكونغرس عندما تكون هناك طوارئ.

ومن بين مشروعات قوانين لمساعدات بقيمة 95 مليار دولار، وافق الكونغرس على أشكال مختلفة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 60.8 مليار دولار، كان منها مساعدات بثمانية مليارات دولار تم فيها استخدام سلطة السحب الرئاسي.

وفي حين أن الحزمة تشمل الذخائر بشكل أساسي، فإنها تتضمن أيضا مركبات مصممة لاستعادة الدبابات المعطلة وغيرها من المعدات الثقيلة من ساحة المعركة، وهي علامة على أن الولايات المتحدة تتوقع استمرار الهجمات وخسائر في المعدات.

وتقصف القوات الروسية مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد منذ شهور وشنت هجوما بريا بالمنطقة المحيطة بها من الشمال في العاشر من مايو، وهو هجوم تقول كييف إنه متعثر حاليا عند خطين للهجوم.