العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلّق على قصف رفح: استهدفنا مجمعا لحماس

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلّق على قصف رفح: استهدفنا مجمعا لحماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مايو 2024 01:21 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه نفذ ضربة دقيقة على مجمع تابع لحركة (حماس) في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في الواقعة بعد أنباء ذكرت أن القصف تسبب في اندلاع حريق وإصابة مدنيين.

وتابع بيان الجيش: "قصفت طائرة عسكرية مجمعا لحماس في رفح حيث كان يعمل إرهابيون مهمون بالحركة. نفذت الضربة ضد أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي واستخدمت قذائف دقيقة واستندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة أشارت إلى استخدام حماس للمنطقة".

واختتم بالقول "الجيش الإسرائيلي على علم بالأنباء التي ذكرت أن الضربة أسفرت عن اندلاع حريق وإصابة عدد من المدنيين في المنطقة. الواقعة قيد المراجعة".

وكان الدفاع المدني في غزة قد قال إن الغارات الإسرائيلية على مركز للنازحين قرب مدينة رفح، أدت إلى مقتل 50 شخصا على الأقل في المنطقة التي نزح إليها 100 ألف شخص.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن أحد مستشفياتها الميدانية يستقبل "تدفقا من المصابين الذين يبحثون عن رعاية للإصابات والحروق"، وذكرت أن مستشفيات أخرى تستقبل أيضا عددا كبيرا من المصابين.

وأطلقت إسرائيل عملية برية في رفح في أوائل مايو رغم معارضة دولية واسعة النطاق في ظل مخاوف بشأن المدنيين الذين يحتمون في المحافظة.

وفي وقت سابق الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إن ثمانية صواريخ على الأقل أطلقت باتجاه مناطق وسط البلاد من رفح.

وذكر الجناح العسكري لحماس على تلغرام أنه استهدف تل أبيب "برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

وإثر ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته الجوية شنت غارات على رفح.