العالم اليوم - يورو 2024.. المنتخب الألماني يمطر شباك اسكتلندا بخماسية

انتم الان تتابعون خبر يورو 2024.. المنتخب الألماني يمطر شباك اسكتلندا بخماسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 12:24 صباحاً - سحقت ألمانيا صاحبة الضيافة منتخب اسكتلندا 5-1 في افتتاح بطولة أوروبا لكرة القدم يوم الجمعة.

استهلت ألمانيا مهرجان الأهداف في الدقيقة العاشرة إذ وصلت الكرة بعد عدة تمريرات قصيرة لفلوريان فيرتس على حدود منطقة الجزاء الذي سددها بقوة وحاول الحارس أنجوس جون التصدي لها ولكن اصطدمت بالقائم الأيمن وسكنت الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 19 حين مرر كاي هافرتس الكرة لجمال موسيالا داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير الكرة بقوة في الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول جاء الهدف الثالث منركلة جزاء بعد تدخل عنيف من رايان بورتيوس، الذي نال بطاقة حمراء، على إلكاي جندوجان داخل المنطقة، وسجل هافرتس ركلة الجزاء بنجاح.

وأضاف نيكلاس فولكروج الهدف الرابع لألمانيا في الدقيقة 68 بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة مرت أعلى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وألغى الحكم هدفا خامسا لألمانيا بسبب وجود تسلل على فولكروج في الدقيقة 76.

وقلصت اسكتلندا الفارق في الدقيقة 87 بهدف بنيران صديقة من مدافع ألمانيا أنطونيو روديغر بالخطأ في مرماه.

لكن إيمري تشان زاد معاناة اسكتلندا بتسجيل الهدف الخامس بتسديدة من خارج المنطقة.

وتأتي النسخة الحالية من البطولة القارية بعد ثلاث سنوات من إقامة النسخة السابقة من دون الحضور الجماهيري بسبب جائحة كوفيد-19 التي أجبرت الاتحاد الأوروبي على تأجيل المسابقة من 2020 إلى 2021.

ويشارك 24 منتخبا في المسابقة القارية المرموقة بنسختها السابعة عشرة والتي ستقام خلالها 51 مباراة.

وسيقام النهائي في 14 يوليو في برلين.

وتُوّج المنتخب الإيطالي بالنسخة الأخيرة على ملعب ويمبلي، وذلك بفوزه على إنجلترا في المواجهة النهائية بركلات الترجيح.

وتعد ألمانيا وإسبانيا أكثر بلدين تتويجا باللقب في تاريخ المسابقة بثلاثة ألقاب مقابل 2 لكل من فرنسا وإيطاليا، في حين أن "دي مانشافت" هو المنتخب الأكثر مشاركة (14 مرة).