العالم اليوم - هل تكون كرواتيا "الحصان الأسود" في يورو 2024؟.. مودريتش يعلق

انتم الان تتابعون خبر هل تكون كرواتيا "الحصان الأسود" في يورو 2024؟.. مودريتش يعلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 يونيو 2024 04:22 صباحاً - اعتبر لاعب الوسط لوكا مودريتش أن منتخب كرواتيا "لا يُمانع أن يكون الحصان الأسود" في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وتستهل كرواتيا مشوارها في البطولة القارية بمواجهة إسبانيا اليوم السبت في المجموعة الثانية التي تضم إيطاليا وألبانيا أيضا، هادفة إلى التأهل من دور المجموعات للمرة الخامسة تواليا في البطولات الكبرى.

ووصلت كرواتيا بقيادة مودريتش إلى نهائي كأس العالم 2018 حيث خسرت أمام فرنسا، وأنهت مشوارها في مونديال 2022 في المركز الثالث.

وعلى الرغم من هذه النجاحات، لا تزال كرواتيا غير مرشحة للذهاب بعيدا في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا، في ظل وجود منتخبات قوية أخرى على غرار المنتخب المضيف، كما فرنسا، إنجلترا والبرتغال.

وعن حظوظ المنتخب في البطولة، قال مودريتش (38 عاما) الذي مدّد عقده لعام جديد مع ريال مدريد الإسباني في مؤتمر صحافي عشية المباراة المقبلة "لا نمانع أن نكون الحصان الأسود".

وأضاف: "نحن هنا لتحقيق نتيجة كبيرة. أعتقد أننا أظهرنا في السنوات الماضية أننا ننتمي إلى قمة كرة القدم الأوروبية".

وتابع: "افتقدنا إلى الخطوة الأخيرة في هذه البطولات لتحقيق نتيجة جيدة حقا. أتمنى أن نفعل ذلك في هذه البطولة وأن نحقق شيئا كبيرا".

وأقرّ مودريتش بأن مجموعة كرواتيا هي الأصعب قائلا "لدينا أصعب مجموعة، هذه حقيقة، الكل يقرّ بذلك. لذا، مع إيطاليا وإسبانيا، أعتقد أن البداية مهمة".

وشدد على أن فريقه "يفضّل عدم الخسارة، لكن هذا ليس هدفنا نتمنى أن نفوز، مع الاحترام لمنافسينا الذين يمتلكون منتخبات رائعة".

ويلعب مودريتش الذي رفع لقب دوري أبطال أوروبا مع ريال للمرة السادسة مطلع الشهر الحالي، بطولته الدولية الكبرى التاسعة مع كرواتيا.

وشارك بداية في كأس العالم 2006 في ألمانيا من دون أن يخوض المواجهة الافتتاحية التي خسرتها كرواتيا أمام البرازيل 0-1.