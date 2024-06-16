العالم اليوم - الصين تسرع من وتيرة خفض كثافة استهلاك الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 05:18 مساءً - أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، أن الصين أصبحت واحدة من الدول الأسرع وتيرة في خفض كثافة الطاقة.

وأضافت اللجنة في بيان نقلته وكالة أنباء شينخوا أن قدرة الصين على حماية إمداداتها من الطاقة ازدادت بشكل كبير بموجب استراتيجية جديدة لأمن الطاقة.

ولفتت إلى أنه تم تعزيز تعاونها الدولي في مجال الطاقة على جميع الجبهات.

وقال البيان إن البلاد حققت نتائج ملحوظة في إصلاح أنماط استهلاك الطاقة في السنوات الأخيرة، مع التحكم الفعال في إجمالي استهلاك الطاقة وتحسين هيكل استهلاكها بشكل كبير.

وذكر البيان أن كثافة الطاقة في الصين - والتي تعرف بكمية الطاقة المستهلكة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي - انخفضت بنسبة 26.4 في المئة من عام 2013 إلى عام 2023، بحسب اللجنة.