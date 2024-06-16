نتنياهو يهاجم جيش الاحتلال بعد هدنة جنوب غزة التكتيكية

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جدة - نرمين السيد - بنيامين نتنياهو
وبحسب موقع "القاهرة الإخبارية"، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تعليق "تكتيكي" لعملياته العسكرية من الصباح حتى المساء من كل يوم في أجزاء من جنوب قطاع غزة "لأغراض إنسانية" في الطريق الواصل من كرم أبو سالم إلى شارع صلاح الدين وشماله.
وقال نتنياهو، في جلسة الحكومة، اليوم الأحد، إنَّ إسرائيل دولة لديها جيش وليس العكس، مضيفًا أن قرارات غير مقبولة اتُّخذت على المستوى العسكري، وسيتم التحقيق بشأن صدور قرار الهدنة التكتيكية دون التنسيق مع المستوى السياسي.
ومضى بالقول: "نحن في حرب متعددة الجبهات.. وأهدافنا في جنوب القطاع لم تتغير"، في إشارة إلى استمرار القتال ضد حماس في غزة.
كما هاجم نتنياهو، بيني جانتس وجادي آيزنكوت خلال جلسة الحكومة وقال إنهما يريدان تغيير أهداف الحرب ضد حركة حماس في غزة.
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