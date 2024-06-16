نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأردن يعلن تنفيذ 3 عمليات إنزال جوي لمساعدات جنوبي قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذ 3 إنزالات جوية جديدة على جنوب قطاع غزة، بمشاركة جمهورية مصر العربية.

وقالت القوات المسلحة الأردنية، في بيان لها، إن "عملية الإنزال تأتي ضمن حرص المملكة الأردنية على إدخال المزيد من المساعدات للأهل والأشقاء في قطاع غزة، إضافةً للجهود التي تقودها المملكة للتخفيف من حدة الأزمة والمعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، والتي تلقي بظلالها على أجواء عيد الأضحى"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.

وأضاف البيان أن "صناديق المساعدات، التي تم إنزالها بواسطة طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، في مواقع مختلفة جنوب القطاع، شملت مساعدات إغاثية وإنسانية تضمنت مواد غذائية وملابس وحلويات، لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع".

وأكدت القوات المسلحة الأردنية، أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

وفي نهاية مايو الماضي، قال البنتاغون إن عوامل مثل العمليات الإسرائيلية والظروف الجوية تؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية من الجو.

من جانبه، قال نائب قائد القيادة المركزية، براد كوبر، في وقت سابق، إن التسليم "توقف بسبب العمليات التي أجريت في شمال القطاع، لكن من المتوقع استئنافه قريبا".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن، يوم الجمعة 31 مايو الماضي، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة تتكون من 3 مراحل.