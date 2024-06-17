الكرملين: بوتين يزور كوريا الشمالية غدا

جدة - نرمين السيد - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن "الكرملين"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبدأ زيارة إلى كوريا الشمالية غدا، وتستمر لمدة يومين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قد زار روسيا في سبتمبر الماضي، حيث وصل شرقي موسكو بالقطار وقام بجولة في قاعدة فوستوشني كوزمودروم الفضائية، وصرح بأن زيارته لروسيا تعتبر استعراضًا واضحًا للأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج، أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لكيم جونج أون للخارج منذ بدء جائحة كوفيد 19، مما يعكس الأهمية التي توليها للعلاقات الدولية بعد فترة من الانعزال النسبي.

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