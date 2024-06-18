القاهرة الإخبارية: عشرات المحتجزين ما زالوا على قيد الحياة بشكل مؤكد في غزة

جدة - نرمين السيد - تظاهرة في تل أبيب لأهالي المحتجزين الإسرائيليين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الإثنين، في نبأ عاجل، بأن عشرات المحتجزين ما زالوا على قيد الحياة بشكل مؤكد في قطاع غزة.





وأضاف المسؤول الإسرائيلي، أنه لا يمكن قبول وقف الحرب في غزة حتى يطلق سراح جميع المحتجزين في إطار اتفاق.

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