نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تظاهرات إسرائيلية غاضبة أمام منزل نتنياهو ومقر الكنيست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظاهر أكثر من 150 ألف إسرائيلي، ليل الاثنين، أمام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وفي محيط مبنى "الكنيست"، للمطالبة بإسقاط الحكومة.

ورفع متظاهرون لافتات تنتقد تعامل نتنياهو مع قضايا محورية منها الترويج لمشروع قانون يتعلق بالتجنيد يعفي اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية الإلزامية، علاوة على سياسته في الحرب مع حماس وحزب الله.

واتسمت المظاهرة بطابع الشغب، فبعد وصول الحشود إلى منزل نتنياهو، انفصل بعض المتظاهرين وحاولوا اختراق الحواجز التي أقامتها الشرطة، التي تصدى أفرادها للمتظاهرين.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن اشتباكات وقعت، في القدس، بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خراطيم المياه العادمة، ما أدى لإصابة البعض، في حين تم اعتقال 5 متظاهرين.

وقال المتظاهر أورين شفيل: "عملية التعافي للدولة الإسرائيلية تبدأ هنا. بعد الأسبوع الماضي عندما غادر بيني غانتس وآيزنكوت الائتلاف، نواصل هذه العملية ونأمل أن تستقيل هذه الحكومة قريبًا"، وفق "رويترز".

ولم تسفر المظاهرات، شبه الأسبوعية، عن تغيير في المشهد السياسي بعد، ولا يزال لدى نتنياهو أغلبية مستقرة في البرلمان، وفق المراقبين.

وبعد رحيل غانتس وآيزنكوت، أعلنت مجموعات معارضة أسبوعًا من الاحتجاجات في الشوارع تشمل مظاهرات حاشدة وإغلاق طرق سريعة.