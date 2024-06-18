عشرات الجنود من كوريا الشمالية يتخطون حدود جارتها الجنوبية

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن تقارير كورية جنوبية كشفت عن أن عشرات الجنود من كوريا الشمالية تخطوا الحدود، ثم تراجعوا بعد إطلاق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية.





وأشارت القاهرة الإخبارية، نقلا عن وكالة الأنباء الكورية إلى أن هناك عديدًا من الضحايا في جيش كوريا الشمالية؛ جراء انفجار ألغام أرضية داخل المنطقة منزوعة السلاح.

وعلى صعيد متصل، أعلن "الكرملين"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبدأ زيارة إلى كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة يومين، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قد زار روسيا في سبتمبر الماضي، حيث وصل شرقي موسكو بالقطار وقام بجولة في قاعدة فوستوشني كوزمودروم الفضائية، وصرح بأن زيارته لروسيا تعتبر استعراضًا واضحًا للأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج، أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لكيم جونج أون للخارج منذ بدء جائحة كوفيد 19، مما يعكس الأهمية التي توليها للعلاقات الدولية بعد فترة من الانعزال النسبي.