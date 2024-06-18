إسرائيل: حماس مخطئة إذا اعتقدت وقف القتال مع انتهاء العملية في رفح

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مسؤول في فريق التفاوض، بأن وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة لن يكون ممكنا إلا بالمفاوضات وإيجاد آليات تضمن التنفيذ الكامل للاتفاق، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، قال المسؤول بفريق التفاوض، إنه "إذا كانت حماس تعتقد أن القتال سيتوقف مع انتهاء العملية في رفح الفلسطينية فهي مخطئة". وأوضح أنهم لن يناقشوا أي مقترح للتهدئة سوى المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووافق عليه مجلس الأمن الدولي.

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