نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنغاريا تعارض ترشيح فون دير لاين كرئيس للمفوضية الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعارض هنغاريا ترشيح أورسولا فون دير لاين كرئيس للمفوضية الأوروبية، حسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".

ووفقا لـ "بوليتيكو"، فإن قادة الدول الأوروبية "يتفقون عموما" على أن أورسولا فون دير لين يجب أن تحتفظ بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، ومع ذلك فإن الوزير الهنغاري لشؤون الاتحاد الأوروبي يانوس بوك، قال إن بودابست لن تدعم ترشيح فون دير لين.

وقال بوك: "إن هنغاريا لن تدعم إعادة ترشيح فون دير لاين رئيسا للجنة، لكنها ليست ضد الأسماء الأخرى المدرجة في قائمة المرشحين للمناصب العليا".

ووفقا لبوك، لم يقرر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بعد ما إذا كان سينضم إلى فصيل المحافظين والإصلاحيين في المجلس الأوروبي.

وعقد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قمة غير رسمية في بروكسل مساء أمس الاثنين لمناقشة التعيينات في مناصب الاتحاد الأوروبي للسنوات الخمس المقبلة (2024-2029)، بما في ذلك رئيس المفوضية الأوروبية.