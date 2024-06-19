حزب الله يستهدف مصنعًا إسرائيليًا متخصصًا في تدريع الآليات والمركبات

جدة - نرمين السيد - استهدف حزب الله، مصنع ‌‏بلاسان للصناعات ‏العسكرية المتخصصة في تدريع آليات ومركبات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ‏مستوطنة سعسع، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.





يشار إلى أن حزب الله اللبناني، أعلن استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" داخل موقع حدب يارين في الجليل الغربي بمسيرة انقضاضية، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.

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