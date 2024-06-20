جيش الاحتلال: إصابة 6 عسكريين في معارك قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال: إصابة 6 عسكريين بينهم ثلاثة في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق 10 صواريخ من لبنان نحو مناطق في الجليل الغربي دون وقوع إصابات أو أضرار. وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي قد نقل عن مسؤولين قولهم، إن "العد التنازلي للرد على حزب الله بدأ، وإذا استمر في القصف سيصبح جنوب لبنان كله مثل غزة".

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