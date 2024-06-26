الجامعة العربية: نعلن تضامننا مع لبنان إزاء ما يواجهه من مخاطر في الجنوب

جدة - نرمين السيد - السفير حسام زكى

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، تضامن الجامعة العربية مع لبنان إزاء ما يواجهه من مخاطر في الجنوب.





وقال في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "حسم أزمة الشغور الرئاسي في لبنان يحتاج إلى مزيد من التشاور بين القادة السياسيين". وأضاف أن الوضع الداخلي في لبنان يعاني بسبب الشغور الرئاسي الذي أثر بشكل كبير على عمل مؤسسات الدولة. وبالتزامن مع العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قرى وبلدات الجنوب اللبناني على مدار الأشهر الماضية، وسط تبادل للقصف والهجمات مع حزب الله على بلدات جنوب لبنان ومستوطنات شمال إسرائيل.

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