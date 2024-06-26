السفير جمال بيومي لـ دوت الخليج: أمريكا منافقة.. وتصريحات بايدن حول غزة «مسرحية»

جدة - نرمين السيد - السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الأوضاع في قطاع غزة معقدة للغاية، مؤكدا أن سيناريو الهدنة ووقف إطلاق النار غير محتمل في الوقت الحالي، وذلك لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتعمد إطالة الحرب لأنه يعلم جيدا أنه بانتهاء الحرب ستتم محاكمته، لذلك فهو يعمل على إطالة أمد الحرب لمصالحه الشخصية.





وأضاف السفير جمال بيومي في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن الموقف الأمريكي من التصعيد في غزة يتسم بالنفاق، فالولايات المتحدة تدعي التعاطف مع سكان غزة وفي ذات الوقت تدعم إسرائيل بكل الطرق، مشيرا إلى أن أمريكا خصصت 14 مليار دولار لمساعدة إسرائيل أمنيا، فضلا عن وجود قوات أمريكية تساعد تل أبيب في الحرب الإلكترونية. وأشار أيضا إلى الدعم السياسي الأمريكي لإسرائيل بـ"الفيتو"، مضيفا أن الولايات المتحدة تستخدم حق النقض لمنع أي قرار يسهم في دعم فلسطين أو إعطائها جزءا من حقوقها. وفيما يخص تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخاصة بالتهديد بوقف إمداد الأسلحة لإسرائيل، أكد السفير جمال بيومي، إنها مجرد "مسرحية" أمام الرأي العام، مضيفا أن أمريكا لن تتوقف عن دعم إسرائيل ولن تسمح بإضعافها، مشددا على أن المصلحة الأمريكية هي دعم وحماية إسرائيل بكل الأشكال.

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