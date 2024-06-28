الاتحاد الأوروبي يرشح هذه الشخصية لـ رئاسة المفوضية

أفاد موقع "القاهرة لإحبارية"، بأن قادة الاتحاد الأوروبي، رشحوا، أمس الخميس، الألمانية أورسولا فون دير لاين المنتمية لليمين الوسط، لرئاسة المفوضية الأوروبية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.





كما تم اختيار البرتغالي أنطونيو كوستا، المنتمي للاشتراكيين، ليصبح الرئيس المقبل لقمم الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين الإستونية كايا كالاس لتولي منصب مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، لتحل محل الإسباني جوزيب بوريل الذي تنتهي ولايته.

في حديثها خلال مناظرة أقيمت في "ماستريخت" بهولندا، والتي نظمتها مجلة "بوليتيكو" واستوديو "أوروبا ماستريخت"، أشارت أورسولا فون دير لاين إلى استعدادها للتوصل إلى اتفاق مع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين "ECR" بعد الانتخابات المزمع إجراؤها هذا الصيف.

وفقاً لتحليل النسخة الأوروبية من مجلة "بوليتيكو"، فإن تعزيز الروابط بين المفوضية الأوروبية و"حزب الشعب" الأوروبي الذي تتزعمه فون دير لاين، قد يؤدي إلى تحول كبير نحو اليمين في سياسات الاتحاد الأوروبي. وهذا التحول قد يشمل مجالات متعددة، بدءًا من الهجرة وتشريعات المناخ إلى حقوق المرأة والدفاع.

تأتي هذه التعيينات في وقت تشهد فيه أوروبا تحديات كبيرة تتطلب قيادة قوية وتعاوناً وثيقاً بين الدول الأعضاء لضمان استقرار الاتحاد وتحقيق أهدافه المشتركة.