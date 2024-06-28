- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - الاتحاد الأوروبي
كما تم اختيار البرتغالي أنطونيو كوستا، المنتمي للاشتراكيين، ليصبح الرئيس المقبل لقمم الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين الإستونية كايا كالاس لتولي منصب مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، لتحل محل الإسباني جوزيب بوريل الذي تنتهي ولايته.
في حديثها خلال مناظرة أقيمت في "ماستريخت" بهولندا، والتي نظمتها مجلة "بوليتيكو" واستوديو "أوروبا ماستريخت"، أشارت أورسولا فون دير لاين إلى استعدادها للتوصل إلى اتفاق مع مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين "ECR" بعد الانتخابات المزمع إجراؤها هذا الصيف.
وفقاً لتحليل النسخة الأوروبية من مجلة "بوليتيكو"، فإن تعزيز الروابط بين المفوضية الأوروبية و"حزب الشعب" الأوروبي الذي تتزعمه فون دير لاين، قد يؤدي إلى تحول كبير نحو اليمين في سياسات الاتحاد الأوروبي. وهذا التحول قد يشمل مجالات متعددة، بدءًا من الهجرة وتشريعات المناخ إلى حقوق المرأة والدفاع.
تأتي هذه التعيينات في وقت تشهد فيه أوروبا تحديات كبيرة تتطلب قيادة قوية وتعاوناً وثيقاً بين الدول الأعضاء لضمان استقرار الاتحاد وتحقيق أهدافه المشتركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يرشح هذه الشخصية لـ رئاسة المفوضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.