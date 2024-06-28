جدة - نرمين السيد - بايدن خلال المناظرة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن شبكة CNN الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن كل المحاكمات أظهرت أن الرئيس السابق ترامب كان مسؤولا بطريقة مباشرة عن أحداث الكابيتول في 6 يناير 2021؛ لذلك هو يعد بتخفيف الأحكام عن المتورطين.





جاء ذلك، خلال المناظرة التي تدور الآن بين بايدن والمرشح الرئاسي المنافس له دونالد ترامب، الرئيس السابق للولايات المتحدة. ولفت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن الولايات المتحدة لن تغير سياستها بشأن الهجرة، وسوف تعتمد على زيادة الدوريات التي تقوم بتأمين الحدود، مشدداعلى أن إدارته خفضت أسعار كثير من الأدوية لملايين الأمريكيين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: المحاكمات أظهرت أن ترامب كان مسؤولا عن أحداث الكابيتول 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.