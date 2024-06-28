باجتياح بري كبير.. جيش الاحتلال يعاود عدوانه على حي الشجاعية شمال قطاع غزة

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جدة - نرمين السيد - قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
وأشار التقرير إلى أنه "من حيث بدا عدوانه أكتوبر الماضي، عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حي الشجاعية شمالي قطاع غزة، بعملية عسكرية أجبرت آلاف الأخالي على مغادرة شرق مدينة غزة إلى نحو الجنوب، باستخدام قوات الاحتلال لجميع أنواع الأسلحة في تدمير الحي وترويع ساكنيه".
وأضاف: "قبل أن تبدأ اجتياحها البري المفاجئ بالدبابات على أحياء الشجاعية والزيتون والتركمان والتفاح، قامت قوات الاحتلال بقصف مكثف للأحياء السكنية الأربعة بنيران المدفعية بالتزامن مع غارات جوية للطيران الحربي، الذي استهدف عددا كبيرا من المنازل".
وتابع تقرير "القاهرة الإخبارية": "ثم لاحق اللاجئين من القصف والفارين إلى مقبرة التونسي شرق الشجاعية للاحتماء برصاص الطائرات المسيرة ليسقط منهم العشرات بين شهيد ومصاب، ومع استمرار القصف العنيف للمنازل السكنية شرق مدينة غزة شمالي القطاع وسقوط شهداء ومصابين لا حصر نهائيا لأعدادهم، عجز طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة عن الوصول لمواقع الضحايا أو انتشال جثامينهم من تحت ركام المنازل نتيجة كثافة القصف ونقص المعدات ونفاذ الوقود".
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