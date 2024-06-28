بوتين: يجب البدء في إنتاج أنظمة نووية متوسطة المدى ردًا على تصرفات أمريكا

جدة - نرمين السيد - قال فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، اليوم الجمعة، إنه يجب البدء في إنتاج أنظمة الضربات النووية متوسطة المدى ردا على التصرفات الأمريكية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن الجيش الأوكراني، أعلن في وقت سابق من اليوم، تدمير مركز الاتصالات الفضائية الروسي في شبه جزيرة القرم خلال هجوم هذا الأسبوع.

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