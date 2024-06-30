لابيد: يجب وقف الحرب على غزة لاستعادة الهدوء في الجبهة الشمالية

جدة - نرمين السيد - يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية

شدد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل بحاجة إلى عامين لتعزيز الجهد السياسي والعسكري.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية: "نحتاج إلى تحقيق التهدئة في غزة كي يعود الهدوء للشمال مع جبهة حزب الله". وبالأمس، كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية عن محادثات جارية مع أطراف مختلفة، ومن ضمنها أعضاء في حزب الليكود لإسقاط حكومة نتنياهو، قائلاً إنه "يدعم وقف الحرب في غزة من أجل صفقة لإعادة المحتجزين وتهدئة الجبهة الشمالية".

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