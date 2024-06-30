جالانت يبحث مع المسؤولين بواشنطن سبل إيجاد حلول للتوصل إلى تهدئة في لبنان

جدة - نرمين السيد - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

أفاد الإعلام الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع يوآف جالانت، بحث مع المسؤولين في واشنطن سبل إيجاد الحلول اللازمة للتوصل إلى تهدئة على الجبهة الشمالية مع لبنان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





ويتواصل التصعيد الإسرائيلي على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال مع جنوب لبنان، وسط مؤشرات على الذهاب إلى حرب قريبة بين إسرائيل وحزب الله. وفي صباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بنى تحتية ومبان عسكرية تابعة لحزب الله في منطقتي الطيبة ورب الثلاثين جنوب لبنان. كما قصف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي دراجة نارية، أمس السبت، في واد بين بلدتي ميس الجبل وحولا جنوب لبنان،

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