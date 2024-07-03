بيسكوف: أردوغان لا يمكن أن يصبح وسيطا في مفاوضات الأزمة الأوكرانية

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أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يمكن أن يصبح وسيطا في مفاوضات الأزمة الأوكرانية.



وأضاف في حديث "للقناة الأولى" الروسية: "موضوع أوكرانيا نوقش خلال اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان اليوم في آستانا على هامش قمة شانغهاي، لكن الزعيم التركي لا يمكنه أن يصبح وسيطا في المفاوضات".

وسبق أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة للمساهمة في وضع أساس لاتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وجرى لقاء أردوغان بالرئيس بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، وآخر المستجدات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

ومن المقرر أن تعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا يومي 3-4 يوليو الجاري، تحت شعار "تعزيز الحوار متعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين" وسيشارك فيها أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست في عام 2001، وتشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان

والدول المراقبة هي أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.