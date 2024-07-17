«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن تجنيد الحريديم واشتعال الأزمة بإسرائيل

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جدة - نرمين السيد - مظاهرة الحريديم ضد قانون التجنيد
وقال التقرير: "فور إعلان جيش الاحتلال أنه سيبدأ توزيع آلاف أوامر الاستدعاء لتجنيد اليهود المتشددين أو ما يعرفون باسم الحريديم بدءا من يوم الأحد المقبل جاء الرد سريعا من قبل الحريديم حيث شهدت شوارع تل أبيب تظاهرات وصلت إلى اشتباكات مع شرطة الاحتلال رفضا للقرار الإسرائيلي".
وأضاف: "ويفرض التجنيد الإجباري على الإسرائيليين عند بلوغهم 18 عاما حيث يخدم الرجال لعامين و8 أشهر والنساء لعامين، وهذا ما لا ينطبق على الحريديم الذين يرفضون التجنيد الإجباري تحت ذريعة انشغالهم بدراسة التعاليم اليهودية والشرائع التوراتية، وأن التفرغ لدراستها لا يقل أهمية عن الخدمة العسكرية".
وتابع: "ويتعارض أسلوب اليهود المتشددين مع الأعراف العسكرية حيث يتحججون بصعوبة الحفاظ على التدين والتعاليم اليهودية بسبب الاختلاط في الجيش بذريعة التزامهم بنصوص توراتية تخص الفصل بين الجنسين وتمنع الاختلاط".
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