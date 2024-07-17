الملك تشارلز:الحكومة تعمل على تحقيق السلام بالشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين

وأضاف الملك تشارلز، خلال كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة ستعمل على تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي، والتزامنا تجاه الناتو سيبقى صارما ونستهدف الحفاظ على قوات مسلحة قوية.
كما أكد أنه سيتم العمل على تعزيز النزاهة في الانتخابات وتوسيع المشاركة بالعملية الديمقراطية، مشيرا إلى أن الحكومة ستسعى لتحسين الخدمة الطبية للمواطنين، كذلك سيتم العمل على تحديث قانون الرعاية الصحية.
وأوضح أن الحكومة ستعمل على تعزيز التعاون مع حكومات إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، كما ستعمل على تنفيذ إصلاحات عديدة في مجال ريادة الأعمال.
وشدد على أن برنامج الحكومة يستهدف تعزيز الحوكمة وزيادة الاستثمارات والنمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة.
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