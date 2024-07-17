بريطانيا.. اعتقال 10 أشخاص خططوا لأعمال تخريب تزامنا مع خطاب الملك تشارلز

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الشرطة البريطانية" باعتقال 10 أشخاص خططوا لأعمال تخريب تزامنا مع خطاب الملك تشارلز.





وقبل قليل، ألقى الملك تشارلز كلمة خلال الافتتاح الرسمي للبرلمان البريطاني، قائلا إن "الحكومة ستعمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط وتنفيذ حل الدولتين".

وأضاف الملك تشارلز، خلال كلمته التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة ستعمل على تعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي، والتزامنا تجاه الناتو سيبقى صارما ونستهدف الحفاظ على قوات مسلحة قوية.

كما أكد أنه سيتم العمل على تعزيز النزاهة في الانتخابات وتوسيع المشاركة بالعملية الديمقراطية، مشيرا إلى أن الحكومة ستسعى لتحسين الخدمة الطبية للمواطنين، كذلك سيتم العمل على تحديث قانون الرعاية الصحية.