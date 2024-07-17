القاهرة الإخبارية: ألمانيا تعتزم خفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا إلى النصف

جدة - نرمين السيد - مساعدات عسكرية - أرشيفية

ذكرت وكالة «رويترز»، اعتزام ألمانيا خفض مساعداتها العسكرية لأوكرانيا إلى النصف العام المقبل، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».





يشار إلى أن وفد مصري قام بزيارة لألمانيا وتفقد عديد من الجامعات الحكومية والتكنولوجية بمدينتي بون وكولون؛ للتعرف على أحدث مُمارسات نقل المعرفة والتكنولوجيا ودعم الابتكار والتوظيف والربط بسوق العمل.

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