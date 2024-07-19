جدة - نرمين السيد - تابع عربي مرزوق، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من برلين، تداعيات الأزمة التقنية العالمية في ألمانيا، قائلاً إن الرحلات الجوية والمستشفيات وأجهزة المبنى الحكومي تعطلت في البلاد بسبب الأعطال الفنية.





وأضاف "مرزوق"، خلال رسالته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة: "ألمانيا تأثرت كثيرا جدا، وصحيفة بيلد نشرت خبرا أعلنت عنه السلطات في أستراليا بأن شركة خدمات لحماية تكنولوجيا المعلومات تسمى كلود سترايك مسؤولة عن تحديث برامج الأمن في تكنولوجيا المعلومات قامت بخطأ مسؤول عما يحدث في العالم". وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية": "ألمانيا تأثرت بهذا الأمر، وكانت البداية في مطار العاصمة الألمانية برلين وتوقفت الرحلات بشكل كامل، وجرى إلغاء العمليات الجراحية في مستشفى جامعة شليسفيغ هولشتاين خوفا على حياة المرضى، كما توقف مطار كولن ومطار مدينة نورنبرج".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأزمة التقنية العالمية.. تعطل الرحلات الجوية والمستشفيات في ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.