بينما شهدت رحلات الطيران القادمة من بعض المطارات الدولية المتأثرة بالأعطال التقنية، تأخر وصول "19" رحلة دولية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران بمتوسط تأخير حوالي 3 ساعات ونصف، والذي نتج بسبب التكدس في تلك المطارات التي تأثرت بالعطل التقني، علما بأن كل هذه الرحلات في طريق عودتها إلى مطار القاهرة الدولة الآن.
بالإضافة إلى تأخر وصول عدد "4" رحلات تابعة لعدد "3" شركات طيران أجنبية قادمة من وجهات مختلفة تأثرت مطاراتها أيضا بهذا العطل التقني.
وتتابع غرفة عمليات وزارة الطيران المدني، تداعيات الموقف أولا بأول وتترقب أي مستجدات قد تطرأ في هذا الشأن، كما يتم أيضا متابعة موقف تشغيل الرحلات المقرر لها الوصول والمغادرة بشكل دوري لحين عودة حركة الطيران لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.
يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الطيران المدني للوقوف على مستجدات وتداعيات تعطل بعض الأنظمة التقنية وتأثيراتها على حركة الطيران المدني على مستوى مطارات العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأخر رحلتين لمصر للطيران لعدم السماح لهما بالإقلاع من قبل المطارات الأجنبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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