تأخر رحلتين لمصر للطيران لعدم السماح لهما بالإقلاع من قبل المطارات الأجنبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الطيران المدني، عن حدوث تأخير للرحلات الجوية المغادرة من المطارات المصرية خلال الفترة المسائية لعدد "12" رحلة دولية تابعة لخمسة شركات طيران أجنبية، بمتوسط تأخير حوالي ثلاث ساعات، بالإضافة إلى تأخر رحلتين لمصر للطيران نتيجة عدم السماح لهما بالإقلاع من جانب المطارات الأجنبية المتجهين إليها بسبب اضطرابات التشغيل بها.





بينما شهدت رحلات الطيران القادمة من بعض المطارات الدولية المتأثرة بالأعطال التقنية، تأخر وصول "19" رحلة دولية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران بمتوسط تأخير حوالي 3 ساعات ونصف، والذي نتج بسبب التكدس في تلك المطارات التي تأثرت بالعطل التقني، علما بأن كل هذه الرحلات في طريق عودتها إلى مطار القاهرة الدولة الآن.

بالإضافة إلى تأخر وصول عدد "4" رحلات تابعة لعدد "3" شركات طيران أجنبية قادمة من وجهات مختلفة تأثرت مطاراتها أيضا بهذا العطل التقني.

وتتابع غرفة عمليات وزارة الطيران المدني، تداعيات الموقف أولا بأول وتترقب أي مستجدات قد تطرأ في هذا الشأن، كما يتم أيضا متابعة موقف تشغيل الرحلات المقرر لها الوصول والمغادرة بشكل دوري لحين عودة حركة الطيران لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى.

يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الطيران المدني للوقوف على مستجدات وتداعيات تعطل بعض الأنظمة التقنية وتأثيراتها على حركة الطيران المدني على مستوى مطارات العالم.