انت الأن تتابع خبر الحوثيون يستهدفون مدمرتين أمريكيتين وسفينتين للاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت جماعة الحوثي، ليل الاثنين/ الثلاثاء، استهداف مدمرتين أمريكيتين وسفينتين تابعتين للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر والمحيط الهندي، نصرة للشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع في بيان، إنه تم تنفيذ عمليات عسكرية ضد السفن الحربية المعادية في البحر الأحمر منها استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين بعدد من الطائرات المسيرة. وأضاف أن استهداف السفينة (CYCLADES) في البحر الأحمر كان دقيقاً.

وأشار سريع إلى أن استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 21 نيسان/ أبريل الجاري.

وبين أن تم استهداف بعدد من الطائرات المسيرة سفينة (MSC ORION) التابع للاحتلال في المحيط الهندي.

وأكد سريع أن الحوثيين مستمرون في تنفيذ العمليات العسكرية مشيرا إلى أن هذه العمليات لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.