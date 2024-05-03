انت الأن تتابع خبر تركيا توقف جميع صادرتها باتجاه دولة الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت وكالة "بلومبيرج" عن مسؤولينَ أتراك، قولهم إنّ تركيا أوقفت جميع صادراتها تجاه دولة الاحتلال اعتبارًا من الخميس الثاني من مايو الجاري.

ولم تعلن تركيا بشكلٍ رسميّ هذا القرار. ولكن تأتي هذه الأنباء في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيليّة للشهر السابع على قطاع غزّة، بعدَ أنْ كانت كثفت تركيا حسبَ تقارير صادراتها باتجاه دولة الاحتلال في الأشهر الأولى للحرب.

ووفقًا لتقارير المكتب المركزي للإحصاء في دولة الاحتلال الإسرائيليّ ففي عام 2023 استوردت دولة الاحتلال بضائع بقيمة 5.42 مليارات دولار من تركيا، في حين استوردت ما قيمته 7 مليارات دولار في عام 2022.