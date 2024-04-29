أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل أحمد مساعد حسين

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل أحمد مساعد حسين

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء أحمد مساعد حسين عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر عضو مجلس الشورى .

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها الى الشيخ يوسف أحمد مساعد حسين وإخوانه واعمامه وقبيلة المزاريق خاصة وقبائل العوالق وشبوة عامة بمناقب الفقيد الذي كان أحد رجال ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة البارزين واحد الذين دافعوا عن الثورة والجمهورية والوحدة واسهموا في بناء الدولة اليمنية ؛ مشيرا إلى أن الفقيد كان رجل دولة بامتياز وخدم وطنه في كل موقع تولى فيه المسؤولية حيث كان رئيس جهاز أمن الدولة أو في عمله التنفيذي حيث شغل منصب وزير النقل لمرتين ثم وزيرا للمغتربين كما عمل محافظا لمحافظة ريمة وعضوا في مجلس الشورى وكان مثالا لرجل الدولة الذي يقدم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة .

وأكد رئيس المؤتمر أن رحيل اللواء أحمد مساعد حسين مثل خسارة فادحة لليمن وللمؤتمر الشعبي العام .

وعبر ابوراس باسمه ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون