أخبار اليمن : نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حاشد هراش

نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حاشد هراش
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حاشد عبدالله قايد هراش عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر السابق بمديرية خارف، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.
وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته للشيخ بكيل عبدالله هراش وإخوانه وكافة آل هراش وجميع وجهاء وأعيان مديرية خارف بمحافظة عمران في هذا المصاب.
وأشاد لبوزة بمناقب وأدوار الفقيد المشهودة في خدمة الوطن والمجتمع، حيث كان أحد مشائخ مديرية خارف، وشخصية إجتماعية مؤتمرية بارزة تحظى بالإحترام والتقدير من الجميع.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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